Що таке ф’ючерси TON?

Ф’ючерси на TON - це юридичні контракти на купівлю або продаж TON у майбутньому.

Ф’ючерс на TON — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту TON, і фактичний розрахунок TON (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на TON часто використовуються для страхування від змін цін на сам TON . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси TON, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.