Що таке ф’ючерси TOKEN?

Ф’ючерси на TOKEN - це юридичні контракти на купівлю або продаж TOKEN у майбутньому.

Ф’ючерс на TOKEN — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту TOKEN, і фактичний розрахунок TOKEN (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на TOKEN часто використовуються для страхування від змін цін на сам TOKEN . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси TOKEN, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.