Що таке ф’ючерси SUI?

Ф’ючерси на SUI - це юридичні контракти на купівлю або продаж SUI у майбутньому.

Ф’ючерс на SUI — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту SUI, і фактичний розрахунок SUI (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на SUI часто використовуються для страхування від змін цін на сам SUI . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси SUI, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.