Що таке ф’ючерси STEEM?

Ф’ючерси на STEEM - це юридичні контракти на купівлю або продаж STEEM у майбутньому.

Ф’ючерс на STEEM — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту STEEM, і фактичний розрахунок STEEM (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на STEEM часто використовуються для страхування від змін цін на сам STEEM . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси STEEM, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.