Що таке ф’ючерси SLERF?

Ф’ючерси на SLERF - це юридичні контракти на купівлю або продаж SLERF у майбутньому.

Ф’ючерс на SLERF — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту SLERF, і фактичний розрахунок SLERF (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на SLERF часто використовуються для страхування від змін цін на сам SLERF . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси SLERF, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.