Що таке ф’ючерси SHIB?

Ф’ючерси на SHIB - це юридичні контракти на купівлю або продаж SHIB у майбутньому.

Ф’ючерс на SHIB — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту SHIB, і фактичний розрахунок SHIB (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на SHIB часто використовуються для страхування від змін цін на сам SHIB . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси SHIB, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.