Що таке ф’ючерси SEI?

Ф’ючерси на SEI - це юридичні контракти на купівлю або продаж SEI у майбутньому.

Ф’ючерс на SEI — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту SEI, і фактичний розрахунок SEI (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на SEI часто використовуються для страхування від змін цін на сам SEI . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси SEI, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.