Що таке ф’ючерси RSR?

Ф’ючерси на RSR - це юридичні контракти на купівлю або продаж RSR у майбутньому.

Ф’ючерс на RSR — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту RSR, і фактичний розрахунок RSR (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на RSR часто використовуються для страхування від змін цін на сам RSR . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси RSR, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.