Що таке ф’ючерси REZ?

Ф’ючерси на REZ - це юридичні контракти на купівлю або продаж REZ у майбутньому.

Ф’ючерс на REZ — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту REZ, і фактичний розрахунок REZ (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на REZ часто використовуються для страхування від змін цін на сам REZ . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси REZ, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.