Що таке ф’ючерси PHB?

Ф’ючерси на PHB - це юридичні контракти на купівлю або продаж PHB у майбутньому.

Ф’ючерс на PHB — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту PHB, і фактичний розрахунок PHB (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на PHB часто використовуються для страхування від змін цін на сам PHB . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси PHB, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.