Що таке ф’ючерси PEOPLE?

Ф’ючерси на PEOPLE - це юридичні контракти на купівлю або продаж PEOPLE у майбутньому.

Ф’ючерс на PEOPLE — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту PEOPLE, і фактичний розрахунок PEOPLE (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на PEOPLE часто використовуються для страхування від змін цін на сам PEOPLE . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси PEOPLE, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.