Що таке ф’ючерси ORDI?

Ф’ючерси на ORDI - це юридичні контракти на купівлю або продаж ORDI у майбутньому.

Ф’ючерс на ORDI — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту ORDI, і фактичний розрахунок ORDI (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на ORDI часто використовуються для страхування від змін цін на сам ORDI . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси ORDI, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.