Що таке ф’ючерси ONT?

Ф’ючерси на ONT - це юридичні контракти на купівлю або продаж ONT у майбутньому.

Ф’ючерс на ONT — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту ONT, і фактичний розрахунок ONT (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на ONT часто використовуються для страхування від змін цін на сам ONT . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси ONT, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.