Що таке ф’ючерси OCEAN?

Ф’ючерси на OCEAN - це юридичні контракти на купівлю або продаж OCEAN у майбутньому.

Ф’ючерс на OCEAN — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту OCEAN, і фактичний розрахунок OCEAN (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на OCEAN часто використовуються для страхування від змін цін на сам OCEAN . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси OCEAN, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.