Що таке ф’ючерси NEAR?

Ф’ючерси на NEAR - це юридичні контракти на купівлю або продаж NEAR у майбутньому.

Ф’ючерс на NEAR — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту NEAR, і фактичний розрахунок NEAR (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на NEAR часто використовуються для страхування від змін цін на сам NEAR . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси NEAR, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.