Що таке ф’ючерси MERL?

Ф’ючерси на MERL - це юридичні контракти на купівлю або продаж MERL у майбутньому.

Ф’ючерс на MERL — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту MERL, і фактичний розрахунок MERL (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на MERL часто використовуються для страхування від змін цін на сам MERL . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси MERL, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.