Що таке ф’ючерси MANTA?

Ф’ючерси на MANTA - це юридичні контракти на купівлю або продаж MANTA у майбутньому.

Ф’ючерс на MANTA — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту MANTA, і фактичний розрахунок MANTA (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на MANTA часто використовуються для страхування від змін цін на сам MANTA . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси MANTA, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.