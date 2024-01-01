mexc
РинкиСпот
В тренді
Ф'ючерсиM-Day - Ф'ючерси

Посібник для початківців щодо торгівлі ф’ючерсами KEY.

Що таке ф’ючерси KEY?

Ф’ючерси на KEY - це юридичні контракти на купівлю або продаж KEY у майбутньому.

Ф’ючерс на KEY — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту KEY, і фактичний розрахунок KEY (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси KEY часто використовуються для страхування від змін цін на сам KEY. З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси KEY, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.

Щоб дізнатися більше про ф'ючерси, перегляньте наше коротке навчальне відео:

Як торгувати (купувати) ф’ючерси на KEY ?

Створення безкоштовного акаунту MEXC є найпростішим способом торгівлі різними криптоактивами, такими як ф'ючерси. Вам знадобиться менше хвилини, щоб створити акаунт та пройти верифікацію (перевірку особи).

Після реєстрації та проходження верифікації KYC виконайте ці прості дії, щоб відкрити ф’ючерсний рахунок і здійснювати ф’ючерсні угоди:

Інструкція MEXC

Як купити криптовалюту за допомогою Visa/MasterCard?

Як купити Crypto через MEXC P2P?

  • 3. Переказуйте активи зі спотового або фіатного гаманця на щойно відкритий ф’ючерсний рахунок через гаманець
  • 4. Виберіть свій ф’ючерсний контракт KEY. На MEXC доступні два типи ф’ючерсних контрактів на криптовалюту: ф’ючерси USDT-M і ф’ючерси COIN-M. Наприклад, якщо ви хочете торгувати KEY безстроковими контрактами USDT, виберіть ф’ючерси USDT-M. Для торгівлі контрактів KEY USD виберіть ф’ючерси COIN-M
  • 5. Виберіть кредитне плече для ф’ючерсного контракту KEY. MEXC підтримує кредитне плече до 200х !
  • 6. Розміщуйте ордери відповідно до іх різних типів, доступних на ф'ючерсах MEXC. Для початківців ви можете вибрати ордер на купівлю-ліміт або купівлю-ринок для свого першого ф’ючерсного контракту KEY

    • Навіщо торгувати ф’ючерсами на KEY ?

    Зовсім не потрібно тримати KEY

    Користувачі, які не є власниками KEY, можуть спекулювати на ціні KEY і отримувати швидкий прибуток, не купуючи сам актив. Ви можете відкрити позицію у ф’ючерсному контракті KEY з USDT, і всі отримані прибутки будуть розраховані в USDT.

    Індивідуальне кредитне плече

    Отримайте значний прибуток через KEY , сплачуючи лише частку від загальної вартості. За допомогою кредитного плеча ви можете відстежувати невеликі коливання цін і торгувати ними, щоб отримати прибуток, який виправдає ваш час і зусилля.

    Ринок високої ліквідності

    Ф’ючерсні ринки KEY мають високу ліквідність із обсягом торгівлі у трильйони доларів США. Стабільний ліквідний ринок є менш ризикованим, оскільки учасники можуть легко відкривати та закривати угоди з низьким прослизанням.

    Диверсифікація криптопортфеля

    Диверсифікуйте торгові стратегії, щоб отримати більше прибутку. Користувачі можуть використовувати складні торгові стратегії, такі як шорт продажі, арбітраж, торгівля парами тощо.

    Чому вибирають ф'ючерси MEXC для торгівлі?

    Використання стійкої платформи для ф’ючерсної торгівлі відіграє важливу роль у здійсненні успішних угод і отриманні більшого прибутку. MEXC має понад 4 роки досвіду роботи з ф’ючерсними продуктами та операціями, займає 1-е місце за ліквідністю у світі. Ми надаємо:

    • Кредитне плече 1-200x, яке можна вільно регулювати, підтримуючи як шорт, так і лонг позиції
    • Багаторівнева, багатокластерна системна архітектура з технологією зіставлення ордерів до 1,4 мільйона ордерів за секунду
    • Розумні та прозорі ціни, широка торгова глибина з рівномірним розподілом, плавна робота в екстремальних ринкових умовах, щоб уникнути випадкової ліквідації

    Відмова від відповідальності щодо торгівлі ф'ючерсами

    Торгівля ф’ючерсними контрактами та ціни залежать від високих ринкових ризиків і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проекти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте про пов’язані з цим ризики. Ви повинні ретельно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансове становище, інвестиційні цілі та толерантність до ризику. Ми рекомендуємо вам проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

    Ключові висновки

    Торгові дані

    KEY торгується сьогодні на MEXC Ф'ючерси
    $
    Вартість KEY в USD, за якою ним торгують, за сьогодні на MEXC Ф'ючерси

    Як торгувати іншими ф'ючерсами

      Про нас
      Про нас
      Угода користувача
      Політика конфіденційності
      Попередження про ризики
      M-Ventures
      MEXC Blog
      Послуги
      Купити криптовалюту
      Завантажити застосунок
      Комісії
      Реферальна програма
      Партнерська програма
      API
      Інституційні послуги
      Як купити криптовалюту
      Інформація про криптовалюту
      Ціна криптовалюти
      Підтримка користувачів
      Служба підтримки
      Довідковий центр
      Оголошення
      Навчання
      VIP-переваги
      Надіслати запит
      Пропозиції щодо покращення
      Повідомити про незвичайні кошти
      Правова допомога
      Верифікація MEXC
      Купити криптовалюту
      Купити Bitcoin
      Купити Ethereum
      Купити MX Token
      Купити XRP
      Купити Solana
      Зв'язатися з нами
      Ділова співпраця
      Ділова співпраця (Організації)
      Ділова співпраця (ЗМІ)
      Заявка на лістинг
      Спільнота

      © 2024 MEXC.COM