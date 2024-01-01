Що таке ф’ючерси KAS?

Ф’ючерси на KAS - це юридичні контракти на купівлю або продаж KAS у майбутньому.

Ф’ючерс на KAS — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту KAS, і фактичний розрахунок KAS (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на KAS часто використовуються для страхування від змін цін на сам KAS . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси KAS, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.