Що таке ф’ючерси JUP?

Ф’ючерси на JUP - це юридичні контракти на купівлю або продаж JUP у майбутньому.

Ф’ючерс на JUP — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту JUP, і фактичний розрахунок JUP (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на JUP часто використовуються для страхування від змін цін на сам JUP . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси JUP, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.