Що таке ф’ючерси ICP?

Ф’ючерси на ICP - це юридичні контракти на купівлю або продаж ICP у майбутньому.

Ф’ючерс на ICP — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту ICP, і фактичний розрахунок ICP (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на ICP часто використовуються для страхування від змін цін на сам ICP . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси ICP, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.