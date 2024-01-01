Що таке ф’ючерси FTM?

Ф’ючерси на FTM - це юридичні контракти на купівлю або продаж FTM у майбутньому.

Ф’ючерс на FTM — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту FTM, і фактичний розрахунок FTM (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на FTM часто використовуються для страхування від змін цін на сам FTM . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси FTM, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.