Що таке ф’ючерси ETC?

Ф’ючерси на ETC - це юридичні контракти на купівлю або продаж ETC у майбутньому.

Ф’ючерс на ETC — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту ETC, і фактичний розрахунок ETC (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на ETC часто використовуються для страхування від змін цін на сам ETC . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси ETC, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.