Що таке ф’ючерси ENS?

Ф’ючерси на ENS - це юридичні контракти на купівлю або продаж ENS у майбутньому.

Ф’ючерс на ENS — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту ENS, і фактичний розрахунок ENS (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси ENS часто використовуються для страхування від змін цін на сам ENS. З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси ENS, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.