Що таке ф’ючерси DOGE?

Ф’ючерси на DOGE - це юридичні контракти на купівлю або продаж DOGE у майбутньому.

Ф’ючерс на DOGE — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту DOGE, і фактичний розрахунок DOGE (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на DOGE часто використовуються для страхування від змін цін на сам DOGE . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси DOGE, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.