Що таке ф’ючерси DGB?

Ф’ючерси на DGB - це юридичні контракти на купівлю або продаж DGB у майбутньому.

Ф’ючерс на DGB — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту DGB, і фактичний розрахунок DGB (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на DGB часто використовуються для страхування від змін цін на сам DGB . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси DGB, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.