Що таке ф’ючерси DEGEN?

Ф’ючерси на DEGEN - це юридичні контракти на купівлю або продаж DEGEN у майбутньому.

Ф’ючерс на DEGEN — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту DEGEN, і фактичний розрахунок DEGEN (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на DEGEN часто використовуються для страхування від змін цін на сам DEGEN . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси DEGEN, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.