Що таке ф’ючерси COMBO?

Ф’ючерси на COMBO - це юридичні контракти на купівлю або продаж COMBO у майбутньому.

Ф’ючерс на COMBO — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту COMBO, і фактичний розрахунок COMBO (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на COMBO часто використовуються для страхування від змін цін на сам COMBO . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси COMBO, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.