Що таке ф’ючерси CKB?

Ф’ючерси на CKB - це юридичні контракти на купівлю або продаж CKB у майбутньому.

Ф’ючерс на CKB — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту CKB, і фактичний розрахунок CKB (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на CKB часто використовуються для страхування від змін цін на сам CKB . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси CKB, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.