Що таке ф’ючерси CHZ?

Ф’ючерси на CHZ - це юридичні контракти на купівлю або продаж CHZ у майбутньому.

Ф’ючерс на CHZ — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту CHZ, і фактичний розрахунок CHZ (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на CHZ часто використовуються для страхування від змін цін на сам CHZ . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси CHZ, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.