Що таке ф’ючерси BNX?

Ф’ючерси на BNX - це юридичні контракти на купівлю або продаж BNX у майбутньому.

Ф’ючерс на BNX — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту BNX, і фактичний розрахунок BNX (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на BNX часто використовуються для страхування від змін цін на сам BNX . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси BNX, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.