Що таке ф’ючерси BLUR?

Ф’ючерси на BLUR - це юридичні контракти на купівлю або продаж BLUR у майбутньому.

Ф’ючерс на BLUR — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту BLUR, і фактичний розрахунок BLUR (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на BLUR часто використовуються для страхування від змін цін на сам BLUR . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси BLUR, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.