Що таке ф’ючерси BCH?

Ф’ючерси на BCH - це юридичні контракти на купівлю або продаж BCH у майбутньому.

Ф’ючерс на BCH — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту BCH, і фактичний розрахунок BCH (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на BCH часто використовуються для страхування від змін цін на сам BCH . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси BCH, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.