Що таке ф’ючерси AVAX?

Ф’ючерси на AVAX - це юридичні контракти на купівлю або продаж AVAX у майбутньому.

Ф’ючерс на AVAX — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту AVAX, і фактичний розрахунок AVAX (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на AVAX часто використовуються для страхування від змін цін на сам AVAX . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси AVAX, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.