Що таке ф’ючерси ATA?

Ф’ючерси на ATA - це юридичні контракти на купівлю або продаж ATA у майбутньому.

Ф’ючерс на ATA — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту ATA, і фактичний розрахунок ATA (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на ATA часто використовуються для страхування від змін цін на сам ATA . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси ATA, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.