Що таке ф’ючерси 1000BONK?

Ф’ючерси на 1000BONK - це юридичні контракти на купівлю або продаж 1000BONK у майбутньому.

Ф’ючерс на 1000BONK — це спеціальне представлення контракту на існуючу криптовалюту 1000BONK, і фактичний розрахунок 1000BONK (або готівкою) відбудеться в майбутньому - коли контракт буде виконано

Ф’ючерси на 1000BONK часто використовуються для страхування від змін цін на сам 1000BONK . З іншого боку, вони дозволяють інвесторам спекулювати на базовій тенденції активу. Простіше кажучи, ви можете придбати (купити лонг) ф’ючерси 1000BONK, якщо очікуєте, що ціна криптовалюти зросте, і коли ви думаєте, що ціна впаде, ви займаєте шорт позицію (купити шорт), щоб зменшити вплив втрат.