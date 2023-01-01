Протистояння золотої ери: розіграш золотого злитка та BTC
Учасники та призи
Що більше учасників, то більший призовий пул!
Зареєстровані користувачі
Загальний призовий пул (USDT)
Учасники
Розблокований призовий пул (USDT)
Як взяти участь
Торгуйте ф'ючерсами, щоб отримати безплатні шанси для участі в розіграші
Період проведення події
Період проведення події:--
Період розіграшу:--
Право на участь
Після початку події користувачі з усіх країн/регіонів зможуть зареєструватися та взяти участь.
Щоденні призи: виграйте до 2 025 USDT
Заробляйте 1 шанс на скретч за кожні -- USDT у щоденному обсязі торгівлі, -- шансів на скретч на день.
Сьогоднішній залишок призового пулу (USDT)
Інформація про приз
Зона для скретчу
Здійснюйте скретч, щоб отримати гарантовані винагороди
Щотижневі сюрпризи: виграйте до 5000 USDT
За кожен накопичений щотижневий обсяг торгівлі у розмірі -- USDT ви отримаєте 1 шанс на розіграш, з максимальною кількістю у -- шансів на тиждень
Залишок призового пулу цього тижня (USDT)
Гарантовані винагороди
Інформація про приз
Поширені запитання
Питання: як можна взяти участь у цій події?
Питання: чи можна одночасно приєднатися до інших подій?
Питання: чи потрібно мені пройти верифікацію KYC для участі?
Питання: які ф'ючерси враховуються в події?
Питання: чи буде мій обсяг торгівлі оновлюватися в режимі реального часу? Чи є якась затримка?
Питання: коли будуть видані винагороди? Скільки часу потрібно, щоб їх отримати?
Питання: якщо я пропущу розіграш в один із днів, чи зможу я надолужити згаяне пізніше?
Правила проведення події
Користувачам необхідно натиснути на кнопку реєстрації на цій сторінці й бути не молодше 17 років, щоб взяти участь у події та мати право на отримання винагород.
Враховуватимуться лише обсяги фʼючерсної торгівлі з комісією >0 (за винятком ф'ючерсів на стейблкоїни, таких як USDC/USDT). Вся статистика торгівлі базується на часовому поясі UTC+8.
Користувачі, які зареєструються на цю подію, не матимуть права отримувати винагороди від події M-Day протягом того самого періоду.
Учасники автоматично отримають відповідні лотерейні коди після досягнення необхідного обсягу торгівлі. Кожен лотерейний код надає один шанс на використання його у розіграші, їх можна накопичувати та використовувати в будь-який час під час проведення розіграшу. Усі винагороди доступні в порядку черги та лише протягом обмеженого часу.
Бонусні винагороди за щоденний скретч/щотижневий спін розподілятимуться в режимі реального часу не пізніше ніж через 24 години після виграшу. Бонусні винагороди дійсні протягом 7 днів. Будь ласка, перед використанням уважно прочитайте правила. Детальніше з ними можна ознайомитися тут.
Фізичні винагороди будуть конвертовані в аірдроп USDT еквівалентної суми на основі офіційної ціни. У разі затримання, скасування, перенесення або з будь-якої іншої причини, MEXC залишає за собою право коригувати призи на власний розсуд і запропонувати переможцям альтернативні призи такої ж або більшої вартості.
Ця подія не пов’язана з будь-якими вищезгаданими сторонніми брендами чи компаніями, а також не проводиться зі схвалення чи у співпраці з ними. Всі посилання на продукти чи торгові марки наведені лише з метою опису та не означають будь-якого партнерства чи співпраці.
Як виграшний номер квитка для головного призу MEXC використовуватиме останні 5 цифр хеш-значення першого блоку Bitcoin, згенерованого після 15:00:00 (за Києвом) у день завершення події, 4 липня 2024 року. Подробиці можна знайти на Blockchain.com.
Головний приз, вартістю понад 10 000 USDT, доступний лише для користувачів, які пройшли розширену верифікацію KYC. Якщо переможець не пройде верифікацію протягом 7 днів, його право на приз буде анульовано, а винагорода буде передана наступному користувачеві, який відповідає вимогам. Якщо всі користувачі, які відповідають вимогам, вже отримали свої винагороди, будь-які решта призів будуть розподілені як винагорода за участь серед інших користувачів залежно від кількості лотерейних кодів, які вони мають.
Користувачі, які виграють головний приз у розмірі понад 10 000 USDT, повинні пройти розширену верифікацію KYC, а потім зв’язатися з @ag_MEXC через Telegram, щоб отримати винагороду. Щоб отримати золотий злиток, переможець має взяти участь у церемонії нагородження та фотосесіях, а також в інтерв’ю та інших промоакціях у соціальних мережах в офіційно визначеній країні/регіоні (при цьому транспортні витрати компенсуються платформою відповідно до певних стандартів), щоб отримати повну винагороду у вигляді аірдропу в розмірі 350 000 USDT. Якщо переможець не бажає брати участь в просуванні, він/вона все одно має поширити інформацію в соціальних мережах і зберігати її принаймні 30 днів, але приз золотого злитка буде змінено на 175 000 USDT у вигляді винагороди з аірдропу. Про особливості церемонії нагородження та деталі відшкодування буде повідомлено переможцям окремо.
Промоакції в соціальних мережах включають, зокрема:
Участь в інтерв'ю для ЗМІ: розповідь про особистий досвід, пов'язаний з подією, включаючи досвід торгівлі, досвід розіграшу тощо.
Демонстрація фотографій або відео призу: публікація особистих фотографій або відео з призом.
Публікація рекламних статей: написання детальних рекламних статей, включаючи деталі події, промови переможців, демонстрацію призів тощо, та їхнє просування на популярних платформах соціальних мереж з використанням певних хештегів і тем (наприклад, "#MEXCЗолотийзлиток").
Репост офіційного рекламного контенту: поширення офіційних матеріалів події та оголошень переможців, опублікованих MEXC.
MEXC зобов'язується забезпечувати конфіденційність користувачів. Всі персональні дані використовуються виключно для організації та проведення події і не будуть передані третім особам без згоди користувача.
Всі учасники повинні неухильно дотримуватися Умов надання послуг MEXC. MEXC залишає за собою право дискваліфікувати будь-яких користувачів, які беруть участь у нечесних або образливих діях під час події, включаючи масову реєстрацію акаунтів для отримання додаткових бонусів та будь-які інші дії, пов'язані з незаконними, шахрайськими чи шкідливими цілями.
MEXC залишає за собою право остаточного тлумачення цієї події. Якщо у вас виникли запитання, зверніться до служби підтримки клієнтів.
Після початку події користувачі з усіх країн/регіонів зможуть зареєструватися та взяти участь.
Коди лотереї будуть зіставлені з виграшним номером, починаючи з останньої цифри. Користувач з найбільшою кількістю послідовних збігів цифр виграє головний приз – золотий злиток вагою 100 унцій. Один користувач може виграти кілька призів залежно від того, скільки його кодів збігаються.
Відмова від відповідальності
Акаунти маркет-мейкерів та інституційні субакаунти не можуть брати участь у цій події.
Учасники, викриті в шахрайських діях, таких як: вош-трейдинг, маніпулювання ринком, використання кількох акаунтів та самоторгівля – будуть дискваліфіковані.
Учасники, викриті у використанні ідентичних торгових стратегій, будуть дискваліфіковані.
Учасники, які розміщували та скасовували ордери з високою частотою за хвилину, будуть дискваліфіковані.
Як тільки буде виявлено, що кілька акаунтів зареєстровані під однією IP-адресою, користувачі відповідних акаунтів будуть дискваліфіковані.
MEXC залишає за собою право остаточного тлумачення правил події, включаючи, але не обмежуючись вищезгаданою інформацією щодо торгівлі, активів та ризиків шахрайства.