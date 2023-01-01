Правила проведення заходу

1. Ця подія призначена виключно для спеціально запрошених користувачів, які отримали офіційні електронні листи про подію або інші сповіщення від MEXC.

2. Чисті депозити на ф'ючерсному рахунку повинні відповідати умовам події принаймні два дні. Дійсна сума депозиту на ф'ючерсному рахунку = Сума надходження протягом періоду події - Сума відтоку протягом періоду події.

3. Успішною реєстрацією вважається виконання встановленого обсягу торгівлі ф'ючерсами за один день. Після завершення реєстрації на день, ви можете оновити свою реєстрацію на наступний день і продовжити реєстрацію. Дані оновлюються відповідно до часового поясу UTC+8. Безперервна реєстрація протягом декількох днів дозволить накопичити послідовні дні реєстрації. Винагороди будуть розподілені на основі найбільшої кількості послідовних днів реєстрації, накопичених протягом періоду проведення події, і їх не можна сумувати.

4. Заохочувальні винагороди за торгівлю розраховуватимуться на основі вашого обсягу торгівлі ф'ючерсами із комісіями за торгівлю > 0 протягом періоду події. Немає обмежень щодо торгівлі криптовалютами, і винагороди розподілятимуться відповідно до найвищого рівня, якого ви досягли.

5. Винагороди за подію будуть розподілені у вигляді бонусу на ф’ючерсний рахунок протягом 3 робочих днів після закінчення події. Бонус діє 7 днів.

6. MEXC залишає за собою право дискваліфікувати учасників із події, які беруть участь у нечесних або неправомірних діях протягом періоду події. Ці дії включають масову реєстрацію акаунтів для отримання додаткових бонусів та будь-яку іншу діяльність, пов’язану з незаконними, шахрайськими або шкідливими цілями, наприклад зловмисне розсилання спаму або шахрайство.

7. MEXC залишає за собою право змінювати подію або її правила в будь-який час. У разі коригування, окремого оголошення не буде.

8. MEXC залишає за собою право остаточного тлумачення цієї події. Якщо у вас виникли запитання, зверніться до служби підтримки клієнтів.