  • Лише користувачі, які не завершили свою першу ф’ючерсну угоду, мають право зареєструватися на цю подію.

Відкрийте для себе різдвяне диво у кожному подарунку!

Кожні 0 балів дають вам шанс розблокувати різдвяний подарунок з чудовими винагородами!

          Змагання для новачків
          Різдвяна таблиця лідерів
          Безліч балів, щодня, щотижня!
          Виконуйте певні завдання протягом періоду події, щоб заробити бали!
          Зареєструйтесь на подію
          Здійсніть депозит ≥ 0 USDT протягом семи днів після реєстрації
          Завершіть свою першу ф'ючерсну угоду
          Щотижневі завдання

          Дні торгівлі ф'ючерсами цього тижня

          Обсяг торгівлі ф'ючерсами на цьому тижні

          Орієнт. бали на цьому тижні

          Останнє оновлення: -- Щотижня автоматично розподілятиметься лише найвища винагорода за виконані вами щотижневі завдання.

          Правила та умови

          1. Користувачі повинні зареєструватись у події, щоб отримати право на винагороди.

          2. При розрахунку враховуються лише депозити здійснені ончейн, у фіаті та через P2P.

          3. Враховуватимуться лише обсяги фʼючерсної торгівлі з комісією >0 (за винятком ф'ючерсів на стейблкоїни, таких як USDC/USDT). Вся статистика торгівлі базується на часовому поясі UTC+8.

          4. Субакаунти, маркет-мейкери та інституційні акаунти не мають права брати участь.

          5. Винагороди будуть розглянуті та розподілені протягом 10 робочих днів після закінчення події. Для фізичних винагород наша служба підтримки зв'яжеться з переможцями безпосередньо, щоб домовитися про доставку.

          6. Будь ласка, ознайомтесь із Інструкцією щодо використання ф'ючерсних бонусів перед тим, як використовувати свої бонуси.

          7. - Учасники повинні неухильно дотримуватися умов надання послуг. MEXC залишає за собою право дискваліфікувати користувачів, які підозрюються у вош-трейдингу, масовій реєстрації акаунтів, самоторгівлі або маніпулюванні ринком під час події.

          8. MEXC залишає за собою право змінювати умови цієї події без попереднього повідомлення.

          9. MEXC залишає за собою право остаточного тлумачення події. Якщо у вас виникли запитання, зверніться до служби підтримки клієнтів.

