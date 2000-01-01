Приклад 1. Обсяг торгівлі ф'ючерсами Тараса в день події становить 80 000 000 USDT, і він посів перше місце за обсягом торгівлі у цей день. Якщо припустити, що загальний розблокований призовий пул у 1 000 000 USDT, а торговельні дні події становлять 14 днів, то за подію він отримає бонусну винагороду, що становить: Загальний призовий пул 1 000 000 * 25% /14 днів *15% *2 = 5357 USDT.<br/>Приклад 2. Обсяг торгівлі ф'ючерсами Тараса в день події становить 25 000 000 USDT, і він займає 1 місце за обсягом торгівлі у цей день. Якщо припустити, що він не відповідає вимогам щодо мінімального обсягу торгівлі у 40 000 000 USDT для призу за 1-ше місце, але відповідає вимогам щодо мінімального обсягу торгівлі у 25 000 000 USDT для призу за 3-є місце, то він отримає приз за 3-є місце.
Отримати безплатний аірдроп
Отримайте позицію вартістю -- USDT. Кількість винагород обмежена. Винагороди розподіляються відповідно до черги! Підтримувані торгові пари: --
Чому MEXC Ф'ючерси?
Найпопулярніші токени у світі
Ми пропонуємо найшвидші лістинги, найширший вибір найпопулярніших токенів у ф'ючерсах і регульоване кредитне плече до 200x.
№1 за ліквідністю у світі
Понад 90% торгових пар пропонують найвищу ліквідність, забезпечуючи стабільність під час екстремальних ринкових умов для запобігання несподіваній ліквідації
Найнижчі комісії на ринку
Користуйтеся найнижчими ф'ючерсними комісіями на ринку: 0,000% для мейкера та 0,000% для тейкера
Поширені запитання
Правила проведення події
1. Цей аірдроп позиції доступний лише користувачам, які були спеціально запрошені співробітниками MEXC.
2. Кожен користувач може отримати аірдроп позиції лише один раз. Брокери, інституційні користувачі та субакаунти не мають права брати участь у цій події.
3. Всі учасники повинні неухильно дотримуватися умов надання послуг MEXC. MEXC залишає за собою право дискваліфікувати учасників, які займаються незаконною або неправомірною діяльністю під час події.
4. MEXC залишає за собою право змінювати умови цієї події без попереднього повідомлення.