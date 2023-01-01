Найпопулярніші токени у світі
Ми пропонуємо найшвидші лістинги, найширший вибір найпопулярніших токенів у ф'ючерсах і регульоване кредитне плече до 200x.
№1 за ліквідністю у світі
Понад 90% торгових пар пропонують найвищу ліквідність, забезпечуючи стабільність під час екстремальних ринкових умов для запобігання несподіваній ліквідації
Найнижчі комісії на ринку
Користуйтеся найнижчими ф'ючерсними комісіями на ринку: 0,000% для мейкера та 0,000% для тейкера
1. Цей аірдроп позиції доступний лише користувачам, які були спеціально запрошені співробітниками MEXC.
2. Кожен користувач може отримати аірдроп позиції лише один раз. Брокери, інституційні користувачі та субакаунти не мають права брати участь у цій події.
3. Всі учасники повинні неухильно дотримуватися умов надання послуг MEXC. MEXC залишає за собою право дискваліфікувати учасників, які займаються незаконною або неправомірною діяльністю під час події.
4. MEXC залишає за собою право змінювати умови цієї події без попереднього повідомлення.