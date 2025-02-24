ZON

ZON Token ─ це утиліті токен і токен управління Web3, що забезпечує роботу децентралізованого метавсесвіту, який об'єднує ігри, NFT і DeFi в одну імерсивну екосистему.

Ім'яZON

РейтингNo.4041

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0.00%

Циркуляційна пропозиція0

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Загальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції0%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.0694549603889154,2025-05-22

Найнижча ціна0.000610012886555739,2025-02-24

Публічний блокчейнETH

ОписZON Token ─ це утиліті токен і токен управління Web3, що забезпечує роботу децентралізованого метавсесвіту, який об'єднує ігри, NFT і DeFi в одну імерсивну екосистему.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
ZON/USDT
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (ZON)
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Сума за 24г (USDT)
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Графік
Книга ордерів
Угоди на ринку
Інформація
Відкриті ордери（0）
Історія ордерів
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