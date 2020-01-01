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ZKS
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Інформація про токен
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ZKS
ZKSpace (formerly known as ZKSwap) is an all-in-one layer2 platform, featuring ZKSwap, the innovative Layer 2 AMM DEX utilizing ZK-Rollups technology, payment service ZKSquare, and an NFT minting center and marketplace called ZKSea.
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