ZENCOIN

ZenithRing — це перша у світі розумна каблучка Web3, що глибоко інтегрує штучний інтелект і DePIN. Завдяки співпраці між обчисленнями ончейн та офчейн, динамічній токенізації даних і багатовимірній моделі стимулювання, він має на меті побудувати орієнтовану на користувача економіку даних про здоров'я. У центрі концепції — модель "Health to Earn", що передбачає створення повного замкнутого циклу від збору даних, захисту конфіденційності, розподілу вартості до управління екосистемою.

Ім'яZENCOIN

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписZenithRing — це перша у світі розумна каблучка Web3, що глибоко інтегрує штучний інтелект і DePIN. Завдяки співпраці між обчисленнями ончейн та офчейн, динамічній токенізації даних і багатовимірній моделі стимулювання, він має на меті побудувати орієнтовану на користувача економіку даних про здоров'я. У центрі концепції — модель "Health to Earn", що передбачає створення повного замкнутого циклу від збору даних, захисту конфіденційності, розподілу вартості до управління екосистемою.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.