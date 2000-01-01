ZENCOIN

ZenithRing — це перша у світі розумна каблучка Web3, що глибоко інтегрує штучний інтелект і DePIN. Завдяки співпраці між обчисленнями ончейн та офчейн, динамічній токенізації даних і багатовимірній моделі стимулювання, він має на меті побудувати орієнтовану на користувача економіку даних про здоров'я. У центрі концепції — модель "Health to Earn", що передбачає створення повного замкнутого циклу від збору даних, захисту конфіденційності, розподілу вартості до управління екосистемою.

Ім'яZENCOIN

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнBSC

ОписZenithRing — це перша у світі розумна каблучка Web3, що глибоко інтегрує штучний інтелект і DePIN. Завдяки співпраці між обчисленнями ончейн та офчейн, динамічній токенізації даних і багатовимірній моделі стимулювання, він має на меті побудувати орієнтовану на користувача економіку даних про здоров'я. У центрі концепції — модель "Health to Earn", що передбачає створення повного замкнутого циклу від збору даних, захисту конфіденційності, розподілу вартості до управління екосистемою.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
ZENCOIN/USDT
ZenithRing
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (ZENCOIN)
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Сума за 24г (USDT)
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Графік
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