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ZEEBU
ZBU/USDT
0.9149
--
$
0.00
Макс 24г
1.0796
Мін 24г
0.4344
Обсяг 24г (ZBU)
132.56K
Сума за 24 г (USDT)
122.45K
Макс 24г
1.0796
Мін 24г
0.4344
Обсяг 24г (ZBU)
132.56K
Сума за 24 г (USDT)
122.45K
Графік K-Line
Інформація про токен
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Базова
TradingView
Глибина
ZBU
Zeebu is World’s first loyalty Utility token created for Telecom Carrier Businesses. Zeebu loyalty utility token is an ERC 20 token designed to incentivize and reward Telecom Carriers participating in the Zeebu Ecosystem.
Огляд
Ім'я
ZBU
Час випуску
--
Пов'язані посилання
White Paper
Офіційний веб-сайт
Block Explorer
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
5,000,000,000
Книга ордерів
0.0001
0.0001
0.001
0.01
0.1
Ціна(USDT)
(ZBU)
(USDT)
0.9149
≈
$
0.00
Угоди на ринку
Сума()
Ціна()
Сума
()
Час
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Спотова
5X-X Ф'ючерси
Мейкер
0.00%
/ Тейкер
0.00%
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