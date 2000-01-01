YND

YieldNest ─ це протокол ліквідного рестейкінгу нового покоління, який пропонує прості, високоприбуткові, скориговані з урахуванням ризиків стратегії рестейкінгу, RWA і DeFi. Він об'єднує найкращі стратегії DeFi в єдині, уніфіковані, потужні активи з гарантіями розрахунків рівня 1. Працює та захищений DeFAI.

Ім'яYND

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0,00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0,00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція1 000 000 000

Загальна пропозиція1 000 000 000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнETH

ОписYieldNest ─ це протокол ліквідного рестейкінгу нового покоління, який пропонує прості, високоприбуткові, скориговані з урахуванням ризиків стратегії рестейкінгу, RWA і DeFi. Він об'єднує найкращі стратегії DeFi в єдині, уніфіковані, потужні активи з гарантіями розрахунків рівня 1. Працює та захищений DeFAI.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.