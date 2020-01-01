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YFI/ETH

YearnFinance
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Макс 24г
0.0000
Мін 24г
0.0000
Обсяг за 24г (YFI)
0.00
Сума за 24г (ETH)
0.00
Макс 24г
0.0000
Мін 24г
0.0000
Обсяг за 24г (YFI)
0.00
Сума за 24г (ETH)
0.00
Графік K-лінії
Інформація
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Глибина
YFI
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Ім'я
YFI
Час випуску
--
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
36,666
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0.0001

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