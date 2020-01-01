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YFII/ETH
yfii finance
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Макс 24г
0.0000
Мін 24г
0.0000
Обсяг за 24г (YFII)
0.00
Сума за 24г (ETH)
0.00
Макс 24г
0.0000
Мін 24г
0.0000
Обсяг за 24г (YFII)
0.00
Сума за 24г (ETH)
0.00
Графік K-лінії
Інформація
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YFII
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Ім'я
YFII
Час випуску
--
Ціна випуску
--
Макс. пропозиція
39,375
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