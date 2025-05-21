YEE

$YEE — це мемкоїн, натхненний класичним персонажем інтернет-мему — динозавру Yee. Його створили, щоб «знову боротися з Pepe», жартома звинувативши Pepe у запуску на початку 2023 року та крадіжці оригінального плану запуску токенів Yee.

Ім'яYEE

РейтингNo.1248

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція1,000,000,000

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум0.014093689969893934,2025-05-26

Найнижча ціна0.000656453097693244,2025-05-21

Публічний блокчейнETH

Опис$YEE — це мемкоїн, натхненний класичним персонажем інтернет-мему — динозавру Yee. Його створили, щоб «знову боротися з Pepe», жартома звинувативши Pepe у запуску на початку 2023 року та крадіжці оригінального плану запуску токенів Yee.

Сектор

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані cmc і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.

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MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Відкрийте для себе провідну у світі біржу криптовалют, щоб купувати, торгувати та заробляти криптовалюту. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH і більш ніж 3000 альткоїнів.
YEE/USDT
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Макс 24г
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Мін 24г
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Обсяг за 24г (YEE)
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Сума за 24г (USDT)
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Відкриті ордери（0）
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