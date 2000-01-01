YAPPER

$YAPPER ─ токен, який поєднує створення відео зі штучним інтелектом та культуру мемів. Підтримує створення діпфейків, дубляжів та реміксованих відео, з більш ніж 100 мільйонами переглядів на сьогоднішній день. Запущений на платформі Believe.

Ім'яYAPPER

РейтингNo.

Ринкова капіталізація$0.00

Повністю розведена ринкова капіталізація$0.00

Ринкова частка%

Обсяг торгівлі / ринкова капіталізація (24 год)0

Циркуляційна пропозиція--

Максимальна пропозиція0

Коефіцієнт циркуляції%

Дата випуску--

Ціна, за якою актив було випущено вперше--

Історичний максимум,

Найнижча ціна,

Публічний блокчейнSOL

Опис$YAPPER ─ токен, який поєднує створення відео зі штучним інтелектом та культуру мемів. Підтримує створення діпфейків, дубляжів та реміксованих відео, з більш ніж 100 мільйонами переглядів на сьогоднішній день. Запущений на платформі Believe.

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etfindex:mc_etfindex_sourceВідмова від відповідальності: дані надані і не повинні розглядатися як інвестиційна порада.